Kolm levinud viga küüslaugu praadimisel

Küüslauk on üks väga oluline toiduaine, mida kasutatakse paljudes rahvusköökides. See on tervislik, mitmekülgne ja soodne. Paraku on sellega veidi keeruline süüa teha, mistõttu võivad valed võtted toidu ära rikkuda ja jätta küüslaugust halva mulje.