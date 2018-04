Ahastuses ema hoiatab: kaisukaru lämmatas mu lapse

Ema kirjutab, et ta on end süüdistanud, kuna pani kaisukaru pehmenduseks lapse ja voodi vahele. «Ma soovin, et iga vanem näeks ja mõistaks seda. Laske neil end ära lüüa, aga ärge proovige panna pehmendusi voodisse, jätke voodi tühjaks. Palun eemaldage kõik asjad laste voodist ja voodi äärtest,» kirjutab Walsh ning lisab, et loodetavasti tema lapse traagiline lugu aitab päästa kellegi teise oma.