«Naistejutud». Andra Teedega abieluettepanekutest, suhetest ja sellest, mis tegelikult pulmaööl toimub

Täna on Dagmaril «Naistejuttude» stuudios külas luuletaja, dramaturg ja «Õnne 13» stsenarist Andra Teede, kes on ühtlasi Dagmari parim sõbranna. Sõbrannajuttudele omaselt räägime suhetest, meestest ja naistest ning püüame leida vastuse küsimusele, miks on abieluettepanekud jätkuvalt relikt praeguses ühiskonnas.