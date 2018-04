Sõbranna nädalahoroskoop 21.–27. aprill

Päike on sodiaagiringil Sõnni märki jõudnud, algab sulle soodne periood. Nüüd tasub isiklikud eesmärgid esikohale seada, terveks eelolevaks aastaks suuri plaane teha. Jõudu ja pealehakkamist on palju, saad elule julgelt vastu minna. Aga arvesta, et juriidiliste probleemide lahendamiseks nädal ei sobi.

Energiat on ohtralt, tähelepanu on suuresti raha- ja äriasjadel. Taevaseisud on vastuolulised – võimalik on nii kiire edu kui ka tõsine võitlus tugeva konkurendiga. Kui keegi sinu suhtes jõuvõtteid rakendab, annab see sullegi hoogu juurde, tahad näidata, et oled parem ja tugevam.