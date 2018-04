Kuidas Meghan Harryt päästis ehk Räpase Harry teekond armastuse juurde

Harryga pole just kerge olnud. Ta on on üsna korralikult mässanud selle vastu, et on pidanud 33 aastat elama nagu kuldkalake väga ahtas akvaariumis, kus absoluutselt igaüks võib arvustada ja hukka mõista seda, kui ta käitub nagu üks täiesti tavaline noormees. Ehkki Harry poolt üleelatu on kõike muud kui tavaline. Teda lähemalt usutluste käigus kombata saanud ajakirjanikud on nentinud, et avalikkuse ees naljatlev ja lõbusa olekuga mees on tegelikult üsna pineva, vaat et neurootilise olekuga, kes tajub väga hästi piire ega lase neid ületada.

Ütle, kes on su issi

Harryt on ümbritsenud skandaalid sünnist saati. Kui ta nägi ilmavalgust, oli tema vanemad, prints Charles ja printsess Diana just hakanud aimama, kui nihu nende sobivus on. Chralesi jaoks oli abielu justkui oma eesmärgi täitnud: tal oli pärija – kaks aastat vanem William ja varumees – Harry näol. Kuna laste ema polnud just naine tema hinge järgi, kavatses ta vaikselt taanduda esivanematele omaselt kuninglike armukeste manu, mida hingeline Diana kohe sugugi ei kavatsenud alla neelata.

Nii saigi alguse esimene Harryt puudutav kõmu, mis ulatub tänasesse päeva. Nimelt: kas Charles ikka on oma teise poja tegelik isa? Harry on tedretähniline punapea, Charles aga mitte. Punane pea on aga Diana tolleaegsel silmarõõmul James Hewittil!

James Hewitt aastal 1994 FOTO: Jessica Snell / EMPICS Entertainment/Scanpix

On sosistatud, et ratsutamisõpetaja Hewitt viidi kuningakoja niiditõmbajate poolt meelega Diana nina ette, et Charles saaks rahus Camillaga omi asju ajada. Hewitt aga tutvus Dianaga siis, kui Harry oli juba 18 kuu vanune. Vandenõuteoreetikud on maininud, et tegelikult said nad tuttavaks märksa varem, aga see vaikiti maha. Ka on sosistatud, et kui Harry sündis, tehti talle esimese asjana DNA test.

Prince Philip aastal 1947, 26-aastasena FOTO: Rights Managed / Illustrated London News Ltd/Mar/Scnapix

Vahetult enne Harry pulmi Meghan Markle’iga on tabloidide tarkurid võtnud isadusteema uuesti pulkadeks. Tulemus on – Hewitt ei saa olla Harry isa, sest tegelikult pole neil suurt midagi ühist. Harryl on aga samasugused ninajuurel lähedalasuvad silmad ja pisikesed hambad nagu Charlesil. Liaks on tal vanaisa Philipilt päritud kõrge kasv ja «Mountbattenite madal tagumik» ehk pikk torso. Kui sellest veel väheks jääb, kõrvutage Philipi noorpõlve pilte ja Harry omadega – sarnasus on hämmastav. Mis aga puutub punasesse peasse, siis Hewitt on tumepunane, Harry aga pigem maasikablond – täpselt samasugune, nagu tema onu Charles Spenceril.

Charles Spencer aastal 2011 Kate'i ja Williami pulmas FOTO: / AP / Scanpix

Hewitti ja Diana suhe kestis kokku viis aastat ning paraku lõppes sellega, et mees müüs oma armuloo detailid kõmuraamatule. Diana oli südamest haavunud ja väidetavalt oli seda ka väike Harry, kellele meeldis väga sümpaatse Jamesiga aega veeta ja kes nägi temas omalaadset isa aseainet.