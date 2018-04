Abielunaisel kevad südames: kas valesse mehesse armumine läheb ise üle?

«Ma olen armunud. Ja väga segaduses. Ma ei ole oma meest petnud ja ei ole ka praegu sellest mõelnud. Ma olen kogu aeg nii kindel olnud, et armastan teda väga. Kuidas sai see siis nüüd juhtuda?!

Nii keeruline on olla, kogu aeg on mõtted kellegi teise juures. Mida teha!? Tahaks niiväga temaga koos olla, kasvõi jalutada või korraks käest kinni hoida. Oleme kohtunud ainult seltskonnas, aga olen aru saanud, et meeldin talle. Võibolla sellepärast olengi omadega nii sassis.

Samas ei suudaks ma mingil juhul oma mehele haiget teha, peret lõhkuda mitte mingil juhul. Aga hing on nii haige. Kas see tunne läheb üle või jäängi piinlema?»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Marge Vainre:

«Armumine on meeliülendav ja kaunis tunne. Kui seda pole, tuntakse sellest puudust, kui on, kaasneb sageli segadus ja hingepiin. Nii ka teil. Murrate pead, kas läheb üle ja kardate oma mehele haiget teha. Kui tegemist on suhete kolmnurgaga, siis paratamatult keegi kannatab. Praegu, segaste tunnete ajal, pole igal juhul hea midagi otsustada.

Kardan, et tunnete küsimuses pole kellegi õiget vastust, keegi ei tea, kaua piinlete, mis edasi saab ja mis oleks õige. Andke endale aega. Kui niikuinii mõtted keerlevad ja tunded tulvavad, siis ei ole saa neid ka eitada.

Ma ei tea, kas sellest oleks teile abi, kuid looge endale kujutluspilte, mis võiks kõik juhtuda, kui arendaksite uut suhet – kuidas end tunneksite, mis edasi saaks, kuidas mõjuks praegusele elule, mehele, lastele. Teiselt poolt jälle, mis on praeguses elus sellist, mida võiks muuta, et poleks «ruumi» kõrvalsuhtele. Mis on see hea, millest ilma jääksite, kui uuest armumist kasvaks midagi enamat jne?

Palju kogevad oma elu jooksul korduvalt armumisi, sageli jääb sellest vaid ilus fantaasia ning tegelikuks suhteks realiseerumata. Igal juhul on ju tore, et meil on selline võime, mis toob ellu vürtsi, värve ja energiat.