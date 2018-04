Psühholoog Kätlin Konstabel: aga miks ta ometi mu ees ei vabanda?!

Veel keerulisem on lugu siis, kui üks pool suhtes lihtsalt kunagi ei vabanda. Kaaslane tunneb end siis enamasti väga kehvasti – eeldame ju, et kui keegi väidab end meist natuke hoolivat, siis hoolib ta ka sellest, kui me oleme haiget saanud ja ta tahab, et meil oleks parem.

Sellises olukorras on lihtne ja kiire – aga paraku küsitav – tee eksinult vabandamist nõudma hakata. Kui vabanduse palumist nõutakse koos ähvardusega «kui sa ei vabanda, siis ma teen seda ja seda», siis on vabandamine tegelikult kasutu. Mõlemad osapoolsed teavad ju, et teine vabandas tõenäoliselt vaid ähvarduse tõttu. Tõelisest empaatiast, hoolimisest ja kahetsusest pole siin väga juttu, soov edaspidi eksimuste vältimiseks midagi teha on valgusaastate kaugusel. Sunniviisil vabandajale jääb sisse kibedustunne, sest ta tajub, et tegemist oli võimu näitamisega. Teda manipuleeriti ähvardusega tegema midagi, mida ta muidu poleks teinud.

Võib-olla jääb eksinu hoolimata vabanduse soovimisest või lausa nõudmisest endale kindlaks ja mingit vabandust me ei kuule. Põhjuseid võib olla erinevaid. Ta võib tajuda end surve all olevana ja läheb kaitsesse või asub koguni vasturünnakule (mina ei teinud midagi valesti, sina oled tundlik ja solvud alati kõige peale; sa said kõigest valesti aru; vaata, kuidas sa ise oled käitunud). Võib-olla tulevadki talle meelde olukorrad, mil nüüdne vabanduse soovija on temale haiget teinud. Vabanduse nõudmine tundub talle ebaõiglane, teine eksis hoopis rohkem ja ei ole kavatsenudki kahetseda?

Võib-olla on vabandamisest keeldujal mingi hoopis teistest asjaoludest tingitud pahameel vabanduse soovija vastu või lihtsalt halb tuju muul põhjusel. Variant on seegi, et lapsepõlvest on kaasas kogemus, kus pidevalt pidi kõige eest vabandust paluma, teda peeti alati kõiges süüdlaseks ja seda mäletatakse kui äärmiselt alandavat kogemust. Ka samast suhtest võib olla meeles, et vabandatud on varem palju, aga kasu pole sellest olnud – teine annab nime poolest justkui andeks, aga eksimus jääb ikka õhku ja võetakse näiteks iga tüli puhul uuesti etteheitena jutuks.

Vabanduse palumine eeldab ka väga adekvaatset enesehinnangut ning leppimist sellega, et kõik inimesed vahel eksivad, selle tagajärgedega lihtsalt tuleb toime tulla. Kui eksinu on väga madala enesehinnanguga ja ebakindel või on tal tehtuga seoses väga häbi, siis ongi vabandust paluda raske – emotsionaalselt palju kergem on teist rünnata, kui püüda tema tunnetest aru saada ja enda viga tunnistada. Taustal võib olla ka perfektsionism, nii et vähimatki eksimust enda juures on võimatu tunnistada, siis kardetakse kogu mina-pilti kokku varisevat. Tõsiasi on aga see, et mida rohkem survestada ja vabandamist nõuda, seda rohkem teine end kaitseb ja seda väiksema tõenäosusega vabandust palub.

Kui sellised olukorrad korduvad, siis on valikud lihtsad. Kui natukegi oluline inimene on meie vastu eksinud ja ise seda ei taipa, siis selgitame talle, mis täpselt ja kuidas meid haavas. Väldime ründavat tooni, räägime endast. Võime öelda, miks on meile oluline mitte lihtsalt fraas «palun vabandust!», vaid see, et teine päriselt meie olukorda mõistaks.