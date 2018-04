Moestilist soovitab: powerdressing ehk kuidas riiete abil karjääriredelil ronida

Moestilist Alarna Hope selgitas, et mõjukas riietumine paneb end tundma enesekindlamalt. Tema soovitus on, et inimene riietuks tööle vastavalt ning tunneks hästi. Mitmed Hope'i kliendid on talle tagasisidet andnud, et riietudes mõjusalt, teevad tööle jõudes ka teised komplimente, ta tunneb end võimekamalt ja ka töötulemused muutuvad tänu sellele paremaks. Hope'i soovitus: «Kui sa ei tunne end imeliselt pärast riideeseme ostmist, jäta see riiulile. See pole sulle.»