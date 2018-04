Taimne retseptisoovitus: figuurisõbralik juurika-burger

Et burger saaks veelgi tervislikum, on toidublogija Tuuli Mathisen tavalise burgerisaia asemel kasutanud kikerherne ja porgandiga täistera palaleiba, milles on jahu osakaalu vähendatud rohkem kui 30 protsenti. Täisväärtuslik ja toitainetest pungil burger sobib suurepäraselt nädalavahetuse piknikukorvi või toitvaks kontorieineks.