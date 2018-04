Neli naist kümnest lähevad trenni just sel põhjusel

Kes meist ei armastaks head toitu? Tuleb välja, et paljud naised mitte vaid ei armasta toitu, aga suhtuvad hea toidu söömisesse väga vastutustundlikult. Nimelt käib 38 protsenti naistest trennis seetõttu, et hiljem midagi head süüa. Õhtul külalised tulemas või sünnipäevale minek? Siis tasub päeval jõusaali külastada.

Kui neli naist kümnest vastasid, et ei nõustu välja minemisega, kui ei jõua päeval trenni, siis mehi see nii palju ei kõiguta. Ligi kolmandik meestest väitis, et käib trenni tegemas, et saaks lubada kaloririkkamat toitumist.