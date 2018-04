Kaheksa kuulsat naist, kes hoidsid oma süütust abieluni

Adriana Lima. FOTO: Aly Song / Reuters

Adriana Lima

Victoria’s Secreti modell ütles 2006. aastal väljaandele GQ, et seks peab ikka tulema pärast abielu ning et tema kosilased peavad seda otsust austama. «Kui lugupidamist ei ole, siis tähendab, et ta ei taha mind,» märkis modell. Sel ajal käis Lima NBA staari Marko Jariciga, kellega ta 2009. aastal abiellus. Nüüdseks on nad lahutatud.

Russell ja Ciara Wilson. FOTO: Jordan Strauss / AP

Ciara Wilson

Lauljanna Ciara ja tema abikaasa Rusell Wilson ootasid seksimisega seni, kuni nad 2016. aastal abiellusid. «Ma tõesti usun, et kui keskenduda sõprusele, siis on võimalus luua väga tugev suhe – ja kui sa tead, et te olete väga head sõbrad, teil on samad väärtused ja sama eluvaade, siis see otsekui annab õige häälestuse,» selgitas Ciara.

Jessica Simpson. FOTO: Mario Anzuoni / Reuters

Jessica Simpson

Jessica Simpsonil on kõigile kahtlejatele sõnum: «Süütus võib olla lahe ja seksikas!» Lauljanna ei ole kunagi häbenenud seda, et ei tahtnud süütust enne abielu kaotada. «Minu süütus on mulle väga oluline,» ütles ta väljaandele People.

Julianne Hough. FOTO: Danny Moloshok / Reuters

Julianne Hough

Kuigi Julianne Hough ootas seksiga abieluni, ei olnud see temajaoks lihtne, nagu ta People’ile intervjuud andes tunnistas. «Ma arvan, et seks enne abielu on väga isiklik otsus, aga kui sa oled ainult ühe inimesega, siis on see heal põhjusel, ja seksiga ootamine teeb selle suhte tugevamaks. Ma ei loe moraali, aga ma arvan, et seksist keeldumine on pikas plaanis parem ostus.»

Carrie Underwood. FOTO: Mike Blake / Reuters

Carrie Underwood

2007. aastal ütles «Ameerika Iidoli» võitja väljaandele Slate, et ta isegi ei mängi mõttega seksist enne oma pulmaööd. 2010. aastal abiellus ta Mike Fisheriga.

Hilary Duff. FOTO: Scanpix

Hilary Duff

Lauljanna Duff ütles 2006. aastal väljaandele Elle, et ta on keerulises olukorras, sest kuna tema mees on temast vanem, siis hakatakse igasugu asju eeldama. «Aga mulle väga meeldib enda juures see, et ma olen süütu. See ei tähenda, et ma ei oleks seksist mõelnud, sest kõik, keda ma tean, on seda teinud ja tahaks ka nagu teiste sekka kuuluda,» tunnistas ta. «Aga kui nad sellest räägivad, siis ei tundu see üldse eriline, nagu ma seda endale ette kujutan. Lihtsalt tundub, et kõik seksivad kõigiga – saate must aru?»

Tina Fey. FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS

Tina Fey

Komöödianäitleja ütles alles mõnda aega tagasi David Lettermani jutusaates, et kaotas oma süütuse 24-aastaselt. «Ma ei suutnud sellest loobuda,» ütles ta. «Need on lihtsalt head kristlikud väärtused.»

Lisa Kudrow. FOTO: Scott Roth / AP

Lisa Kudrow

«Sõprade» näitleja ootas seksimisega seni, kuni abiellus 1995. aastal Michael Sterniga. Hiljem tunnistas ta ühes intervjuus, et võib-olla on teda peetud pepsiks, kuid ta mõistab, mis tunne on karta seksi ja oma seksuaalsust. Nõnda otsustas ta end hoida, et olla väärt sedalaadi meest, keda ta endale tahtis.