Miks lühikestel naistel on keerulisem kaalust alla võtta?

Keskmist kasvu naisel on ainevahetus 1400 kalorit päevas. See tähendab, et kui ta lamab terve päeva ainult voodis ning midagi ei tee, kulutab ta päeva jooksul ikka 1400 kalorit. Primacki sõnul on ta näinud, et kui naine on lühem kui 152 sentimeetrit, on tema päevane ainevahetuse kaloraaž 1200 kalorit. Samas mõni 177 sentimeetrit pikk naine põletab päevas mitte midagi tehes üle 1700 kalori.