Viie lapse ema õpetab: suur viga, mida emad teevad

Naine märkas, et see üks moment oli muutnud lapsi mõistvamaks emotsioonide suhtes, et on okei olla haavatav. «Vaatasime nädalavahetusel kurba dokumentaalfilmi lastega ning kui minu ja tütre silmadesse kogunesid pisarad, pani poeg käed meie mõlema ümber, lohutades meid,» meenutab Hall. Hall mõistis, et laste jaoks oli normaalne näha emotsioone, nad polnud traumeeritud ema nutmisest, kirjutab Independent. Hall lõpetas enda postituse mõttega, et igal ühel on piirid ning laste nähes nutmine ei tee neile liiga.