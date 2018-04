Viis toitu, mida ei tohi panna mikrolaineahju

Brokolit ei saa mikrolaineahjus valmistada, sest see hävitab paraku väga suure hulga selle kasulikest toitainetest. Õnneks valmib brokoli kiiresti ka aurutades või kergelt praadides, kirjutab Pure Wow.

Imetaval emal on kasulik piima välja lüpsta ja seda sügavkülmikus säilitada, et lapsehoidjal oleks emapiim kohe võtta. Küll aga peab meeles pidama, et rinnapiima või ka rinnapiimaasendajat ei tohi soojendada mikrolaineahjus, mis kuumutab seda ebaühtlaselt ja nii võib laps suu ära kõrvetada.