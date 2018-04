Retseptisoovitus: näitleja Karin Raski särtsakas banaanikeeks

Alustuseks määri suur mittenakkuv keeksivorm võiga või pane valmis muffinivormid. Kui kasutad nakkuvat vormi, kata see kindlasti küpsetuspaberiga. Sõelu suurde kaussi jahu, sooda, kaneel ning sool ja tõsta kõrvale. Järgmisena klopi eraldi kausis munad ja suhkur umbes kümne minuti jooksul paksu konsistentsiga heledaks vahuks. Nirista saadud segu sisse õli, lisa kahvliga purustatud banaanid, hapukoor ja vanilliekstrakt. Lõpuks lisa õrnalt segades kuivained. Banaanikeeks küpseb 175-kraadises ahjus umbes üks tund. Viimased 15 minutit hoia keeksil silma peal – kui koogi keskele torgatud tikk on puhas, siis on küpsetis valmis. Küpsemise lõpus võib banaanikeeksi katta fooliumiga, et pealmine osa liigselt ei pruunistuks.