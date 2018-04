Malaisa moekriitik: üle 60 kilo kaaluvad inimesed ei tohiks moe-show'sid vaatamas käia

Zaihani Mohd Zain kirjutas enda Facebooki postituse (mis tänaseks juba kustutatud), et tal on ebameeldiv moeetendustel käia, kuna seal on üle 60 kilo kaaluvaid külastajaid: "Teie reied valguvad mööda tooli alla paremalt ja vasakult. See on nii imelik ja ebamugav kõrval istuvate inimeste jaoks. Mõistagi läks Zaini arvamusavaldus kiirelt internetis levima ning sõna on võtnud paljud, seehulgas ka moetööstuses töötavad nimed. Calvin Thoo kirjutas posituse küsides, kust võtab ta õiguse kommenteerida pluss-suuruses inimesi ning öelda, et nad ei tohi moe-show'dele tulla.