Viis ideed, kuidas tasuta meelt lahutada

Kogumispäeviku üks eestvedajaid, tuntud pereblogija Mirjam Hunt rõhutas, et väljakutse eesmärk pole innustada inimesi olema passiivsed. Pigem just vastupidi. Eesmärk on kogeda midagi uut ja värskendavat, aga teha seda nutikalt!

«Paneme ennast proovile, et leida huvitavaid viise, kuidas perega meelt lahutada. Neid on ilmselt oluliselt rohkem kui keegi arvata oskab,» avaldas Mirjam Hunt, kes pakkus välja järgmised vaba aja veetmise viisid: «Meie läheme perega mere äärde vorste grillima ja aardejahile. Veedame lastega aega raamatukogus ja korraldame kodus mõnusaid filmiõhtuid isetehtud popkorniga!»

Milliseid nõuandeid jagavad aga Kogumispäeviku grupi liikmed?

1 – Tasuta kontserdid

Tasuta sündmusi toimub üle kogu Eesti iga päev, kuid paljud ei oska neid üles leida. Kes ei tea, kuidas tasuta üritusi leida, siis soovitame alustada selliselt leheküljelt nagu Lastega.ee. Inspiratsiooni võiks ammutada ka KuhuMinna või Puhka Eestis leheküljelt. Kohe-kohe on tulemas näiteks Jazzkaare tasuta kontsertide päev, mis on tulvil erinevaid võimalusi. Uuri rohkem siit Jazzkaare koduleheküljelt.

2 – Kodune spaa-õhtu

Kellel on kodus vann, see saab ise korraldada ühe mõnusa spaa-õhtu. Küünlad, ise tehtud maskid ja koorijad, hea muusika ning raamat – mida veel õnneks vaja? Kellel aga vanni pole, võiks teha lõõgastavaid protseduure, nautida head raamatut või filmi. Alati ei pea kodust välja minema, et end teise keskkonda viia ja meelt lahutada.

3 – Orienteerumispäevakud, lastejooksud ja matkarajad

Väga paljud sportlikud tegevused saab mahutada 0-eelarvesse. Näiteks orienteerumispäevakud, lastejooksud, matkad. Miks mitte minna kogu perega RMK matkaradadele, terviseradadele või hoopis rabasse? Näiteks Eesti terviseradade võrgustikus on 100 rada ja paljud rajad on valgustatud nii, et sörkida saab kasvõi päikeseloojangust päikesetõusuni. Terviserajad, erinevalt spordiklubist, on alati avatud! Rohkem infot terviseradade kohta saab Terviserajad.ee koduleheküljelt.

4 – Tasuta tantsuklubid

Ilmselt on igas maakonnakeskuses ja suuremates linnades kultuurimajad, kus pakutakse erinevaid tasuta meelelahutusvõimalusi. Olgu need siis tantsuklubid, koorid või hoopis näiteringid. Näiteks Tallinnas, Hopneri majas toimub Tantsuklubi.

5 – Meelelahutuslikud õpitoad