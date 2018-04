Suur ülevaade: kui palju lähevad maksma kuninglikud pulmad?

Kui prints William ja Kate Middleton 2011. aastal abiellusid, läks pulm maksma 34 miljonit dollarit. Umbes kaks miljonit sellest maksis kuninglik pere ise, ülejäänud raha tuli maksumaksjatelt. Meghan Markle ja prints Harry teavitasid, et ka seekord maksab perekond ise enda pulma ees, välja arvatud turvateenistuse. Meghani ja Harry pulm läheb ilmselt vähem maksma, kuna Harry pole troonipärija ning nende peokoht on väiksem kui tema venna pulmadeks renditud koht. Aga väiksem ei tähenda kindlasti mitte odavat.

Kuninglike pulmade planeerija Mindy Weiss avab telgitaguseid, et kuningliku pere kanda jääb ilmselt ligi 2,8 miljonit dollarit, kuid lõviosa kogu eelarvest moodustab hoopis turvateenistus, mida pere ise ei maksa.

19. mai tseremooniale saadeti välja ligi 600 kutset. Weissi sõnul maksab üks kutse kuskil 75 dollarit, arvestamata ilukirja ja saatmiskulusid. See teeb ligi 45 000 dollarit ainuüksi kutsetele.

Weiss täpsustab, et võib juhtuda, et kleiti pakutakse Meghanile tasuta. Juhul, kui ta seda vastu ei võta, käiakse kleidi eest tõenäoliselt välja 250-300 000 dollarit.

Lilledekoratsioonid on igas pulmas olulisel kohal. Veelgi enam uhkes kuninglikus pulmas. Lilledele kulutatud summa jääb vahemikku 150-300 000 dollarit. Ürituse foto(ja video)graafile makstakse 100 000 dollarit ning meelelahutusele panustatakse ligi 200 000 dollarit.

Iga pulmapidu korraldanud inimene teab, et söök ja jook on peo üks suurimaid kuluartikleid. Usutavasti küündib see summa 500 000 dollarini minimaalselt, arvestades külaliste arvu.