Kangasmaskist on veel üks kasu, mida paljud ei tea

Kangasmask on lihtne ja väga tõhus vahend, millega kärmesti oma näonaha olukorda parandada. Loe siit lähemalt , kuidas seda tavaliselt kasutada. Peale selle saab kangasmaskiga oma nahatüübist paremini aru, kui see 20 minuti asemel koguni 40 minutiks peale jätta, õpetab Pure Wow.

Pärast kahekordset aega maski näol hoides võta see maha ja uuri lähemalt oma näonahka. Kohad, mis on niiskuse täiesti endasse imanud (ja kuhu kuluks ehk isegi rohkem kreemi), on sinu kuivad nahapiirkonnad. Need kohad, mis tunduvad rasused ja üleniisutatud, on sinu näonaha rasused piirkonnad. Kõik muud kohad, mis tunduvad värsked ja elastsed, on normaalsed nahapiirkonnad.