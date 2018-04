Kas oliiviõli läheb pahaks?

Oliiviõli müüakse vahel väga suurtes anumates ja nii on see ka soodsam. Toidutegemisel aga oliiviõli palju ei kulu, enamasti kasutatakse seda erilistel puhkudel. Kas see tähendab, et allahindlusega ostetud hiigelsuure pudeli võib oma kaheks aastaks rahulikult köögiletile jätta?