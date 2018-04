Kuidas mehed tahavad?

Tegelikult mulle lihtsalt ei meeldi sedasorti komöödia, mida «Mida mehed tegelikult tahavad?» esindab ja ma teadsin seda ju ette. Kuigi see oli hea komöödia, naljad olid naljakad ja neid oli palju. Millest ma seda järeldan? Sest saalitäis inimesi naeris. Osa hakkas naerma juba enne, kui mehed lavale tulid, sest oli ju teada, et kohe algab komöödia.

Mis on naljakas?

Koostasin naerupahvakute põhjal ka loetelu naljakatest teemadest. Need on: endast alasti fotode saatmine, kepitavate emade (milf, ingl k) küttimine, vanem naine seksist huvitumas, peenis, nekrofiilia, Eero on vana, seks, peenis, erektsioon, suur peenis, on objekte, mis on peenisega võrreldavad, gei mees, sportlane, rumal sportlane, peenised.

Aga läheme edasi sisu juurde.

Kavaleht lubas mulle järgmist.

Nägemus meeste väest

Milles peitub sügava naiselikkuse essents

Mis muudab naise iga mehe jaoks vastupandamatuks

Kuna olen pikkades loengutes ja kaheldavatel koolitustel keskendujana kogenud, siis hoidsin neid õpiväljundeid silme ees ja tegin kogu aja tublisti märkmeid. Ja mul on ka vastused.

Nägemus meeste väest – peenis.

Sügava naiselikkuse essents – tupp.

Mis muudab naise iga mehe jaoks vastupandamatuks – vot, see on natuke keeruline.

Ühtegi vastust nendele küsimustele otseselt ju ei öeldud, pidi teada saamiseks ise oma järeldused tegema. Aga ma siiski saan vist kokku võtta ja selle kolme tunni «naeruteraapia» põhjal öelda, et see, mis muudab naise iga mehe jaoks vastupandamatuks, on arvatavasti kõige tõenäolisemalt tupp.

Mida Eero, Jesper ja Margus päriselt tahavad?

Teine osa mu konspektist on loetelu tahtmistest. Osa tahtmistest räägivad omavahel vastu. Mingil määral tuleb see sellest, et kõnelejaid oli mitu. Inimesed tahavad eri asju. Aga päris palju on siin nimekirjas ka tahtmisi, mille ütles välja üks mees või mida nimetati üleüldiseks meeste tahtmiseks, kuigi need on vastastikku välistavad.

Mees tahab

Lahingusse, sõda, mootorrattaga sõita, väljakutset

Naist, kes tegeleb oma alateadvuse ja lapsepõlvetraumadega (ehk: «selle sitaga»)

Et naine mehe muresid kuulaks

Seksi

Et naine mehe eest hoolitseks (soojalt ja naiselikult, pls)

Et naine küsiks seksi (sest siis ta saab ka)

Et naine laseks end voodis vabaks ja oleks kohal

Seksuaalset, emotsionaalset ja vaimset sobivust suhtes

Ülikoolis Freudi ja Jungi õppida

Naisele palju orgasme põhjustada

Naisega filosofeerida mehest ja naisest

Teele moodi naist (sest Teele ühes filmis ükskord ütles otse, mis ta tahab)

Mees ei taha

Rääkida endast, trikiga küsimusi

Kuulda, et naisel on raske

Voodis meritähte (see on metafoor)

Voodis kasepalki (see vist ka)

Kui naine ei ütle, mis tal mureks on või kui naine ütleb, et tal on ükskõik, kuhu koos minna

Pärast seksi naisega rääkida

Naist olemas kompleksides oma keha pärast

Halba suuseksi

Kuulda lauset: «Me peame rääkima»

Et naine mehele tema ema meenutaks (oma näägutamisega)

Naist, kes on psühholoogiaprofessor (siin vist on mõeldud vaimselt üleolevat invasiivset nõustamist, mitte kraadiga sotsiaalteadlast)

Näägutamist

Ülikoolis teaduspõhist psühholoogiat õppida

Nõuanded ja müüdid

Ma ei nõustunud paljude asjadega, mida sel vestlusõhtul räägiti. Nende paljude asjade hulgas oli nii fakte kui ka rõhuasetusi kui ka naljakohti. Minu arvates räägiti seal palju rumalat juttu ja öeldi välja mitu halba nõuannet. («Ütle mehele, et sinu arust oli ta hästi seksikas, kui ta kunagi lapse hälli kokku pani. Siis mees tunneb end macho’lt ja paneb sul selle kardinapuu ka kohe üles.») Samuti tegeleti «müütide kummutamisega», kus midagi ei kummutatud, vaid räägiti lihtsalt anekdoote. Hästi paistis välja, et oma isiklikku kogemust peeti piisavaks teistele nõu andmisel ja kõnelejate lugemus paarisuhete teemal piirdus uusvaimsete eneseabiraamatutega.