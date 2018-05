Mis on stiilivaldkond, milles eestlased hädasti järeleaitamistunde vajaks?

Panna selga üksainus kirgast tooni rõivaese – juba see on paljudele meist katsumus. Enamasti tasakaalustatakse tervikut millegi neutraalsema ja rahulikumaga. Näiteks valge, liivakarva, hall või must naabrus krutib ka säraval toonil äkilisust vähemaks, nii et enamasti on see üsna tõhus ja toimiv stiilitaktika.

Kuid tänavune kevadsuvi on värvivaimustuses veelgi kaugemale läinud. Korraga võib selga valida kõik maailma värvid, nii palju kui neid pähe tuleb, ning rohkem on selgelt rohkem. Eelistus kaldub segamata toonide poole, mis on sama kirkad, nagu oleksid nad otse värvikarbist võetud. Valik on üllatav, sest niisugust gammat näeb tihti vaid lastemoes, täiskasvanud eelistavad ikka veidike vaoshoitumat. Moodi aga ei huvita see, kuidas tavaliselt tehakse või kombeks on. Eriline olla on parim eesmärk, mille poole püüelda!