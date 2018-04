Viis reeglit, kuidas vähese rahaga viisakad tööriided kokku panna

Riideid valides tuleb mõelda kolmele kohale, kus saaksid iga ostetud riideeset kanda (boonuspunktid saad selle eest, kui leiad rõivale eesmärke nii töö- kui argipäeviti) ning sellele lisaks ka kolmele riideesemele, mis sul juba kodus olemas on, millega koos saad neid kanda. Püüa poodi minnes see nipp omale meelde jätta. Nii koosneb lõpuks su garderoob riietest, mida saab omavahel hästi kokku klappida ja mida on sobilik kanda erinevatel üritustel.

Üldiselt on loomamustreid, tikandeid ja kaunistusi soodsa hinnaga keerulisem teha, mistõttu ei maksa neid väga ihaldada inimesel, kel on väike eelarve. Seevastu täpid ja triibud kaunistavad ka soodsamaid riideid ja sobivad hästi kontorirõivastele.

Kui sul on iseäralik kehaehitus ja poest on raske leida sobivaid rõivaid, siis tasub osta riie nii, et su keha kõige suurem osa mahuks sellesse mugavalt ära. Ülejäänu saab õmbleja juures sisse võtta. Siiski tasub enne uurida õmblejate hinnakirju, sest kui mõni töö on odavam (näiteks selliku või pükste lühemaks tegemine), siis keerulisemad muudatused on juba kallid ja ei tasu ära.