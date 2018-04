Viis kohtinguviga, mille tõttu sa oled ikka veel vallaline

YourTango reastab viis peamist viga, mis takistavad sul õiget partnerit leidmast.

1. Sa püüad igast mehest vormida «Selle Õige». Meestel ja naistel on erinevad suhte ajajooned. Mehed deidivad, kuni nad on valmis, et suhe areneks järgmisele tasemele, naised kipuvad aga kukkuma suhtesse esimestest sammudest. Kui sind pimestab võimalus suhtest, siis kipud sa aga iga kutti nägema potentsiaalse Selle Õigena, isegi kui ta ei täida su vajadusi.

2. Sa ignoreerid oma emotsionaalseid vajadusi. Hea suhe on toitev ja jõudu andev. Aga kui su sihiks on vaid suhtesse saamine, siis võid sa unustada, mida su süda tegelikult soovib. Ära kiirusta asjaga.

3. Sa keelad endale seda, mis on päriselt võimalik. Jah, kohene rahuldustunne on ahvatlev, kuid mõnikord on vaid nurga taga ootamas see päris õige asi, kui sul oleks vaid kannatust.

4. Sa ajad mehed eemale, kuna näitad välja valesid kavatsusi. Meeleheitevõnked on tõelised ja mehed tajuvad neid. Enamik mehi ei karda pühendumist, küll aga kardavad nad pühenduda valele naisele. Ja vale naine on see, kes otsib meest vaid selleks, et saaks kiirelt tanu alla ja lapsi tegema asuda.