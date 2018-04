Kaheksa märki, et su kallim valetab sulle

Insider küsis suhteekspertidelt, kuidas aru saada, et kallim pole sinuga aus.

1. Ta käitub teistmoodi. Valede mõistmiseks tuleb paika panna baas ning vaadelda, kuidas inimene tavaliselt käitub. Kui inimese käitumine sellest erineb, mõjutab teda stress, võimalik, et põhjuseks on valelikkus.

2. Tema sotsiaalmeediapostitused lähevad vastuollu sellega, mis ta sulle räägib. Ta ütleb sulle, et läheb kuhugi, kuid Instagram räägib teist lugu.

3. Ta väidab, et ei valeta kunagi. Kui keegi nii ütleb, siis ta valetab.

4. Ta ütleb: «Ma pole süüdi.» Kui sa kahtlustad teda milleski ja ta hakkab ülemääraselt eitama, on ta suure tõenäosusega süüdi.

5. Ta väldib silmsidet. See näitab, et tal on midagi varjata.