Naise mure: elukaaslane põgeneb probleemide eest ema juurde

«Mees viibib ema juures nii kaua, kui olukord on nn maha rahunenud ja siis tuleb tagasi. Olen püüdnud siis rääkida – esialgu ta kuulab ja annab ka mõned selgitused, kuid tunda on, et midagi jääb rääkimata ja pinge õhus püsib. Uusi tüli on seejärel kerge tulema ja kõik kordub taas, tema ema juures, mina oma lapsega üksi.

Mees saab lapsega väga hästi läbi ja kui on mõni probleem, siis oleme need minu meelest lahendanud – vähemalt ta ei ole kunagi öelnud, et midagi on jäänud lahendamata, olen seda küsinud. Aga omavahelisi probleeme me selgeks rääkida ei suuda, sest siis ta pigem läheb ära. Tema sõnul nii kauaks, kui ma maha rahunen ja tema on minust puhanud.

Ma ei tea, mida teha ja kuidas seda olukorda saaks parandada. Olen pakkunud võimalust minna pereteraapiasse, et räägime nendest asjadest, kuid tema jaoks probleeme ei ole ja mina lihtsalt paisutan kõike üle.

Tean, et tal on olnud keeruline lapsepõlv ja isalt õpitud sama käitumismuster, kuid ta tunnistab seda väga harva ja muuta me seda ei oska. Mehel on eelmisest kooselust 10-aastane poeg ja lapse emaga on keerulised suhted. Eelmise kooselu ajal oli sama seis – ta jooksis pere ja ema vahet, kuni naine lõpuks loobus ja läks oma eluga edasi.

Mehel on tööl palju probleeme, nendest kõigest saame rääkida, kuid oma probleemidest mitte. Tuleb ära mainida, et eks ka alkohoolil on tema elus oma koht, igal õhtul joob ta 3-4 õlut. See ei ole tema meelest probleem ning nädalavahetusel on tema meelest normaalne midagi kangemat pingete maandamiseks ära juua.

Kas peangi laskma tal sinna ema juurde jääda ja püüdma kuidagi armastusest üle saada? Ma tõesti armastan teda ja tahaks meie kooselu kuidagi päästa.»

Vastab Gordoni Perekooli koolitaja Angela Jakobson:

«Konfliktolukordades, kui pinge kasvab suureks, käivituvad tihti emotsionaalsed automatismid. Mida küpsem on isiksus, seda suurem on valmisolek reageerida konfliktolukorras konkreetsele probleemile ja jätta automatismid kõrvale.

Teie elukaaslase nn probleemilahendusviis on vältimine. Võiks isegi öelda äärmuslik vältimine – füüsiline põgenemine. Üsna ekslik on selle nimetamine probleemilahendusviisiks, sest probleemi selline käitumine (lahkumine olukorrast) ei lahenda. Probleem ei kao, see jääb lahendamata. Kujundlikult võib tõmmata paralleeli: maja läheb põlema, jooksen ära (sest see on kole) ning tulen hiljem tagasi lootuses, et äkki on kõik enam-vähem korras (keegi on tule ära kustutanud ja kahjud pole väga suured). Tagajärg võib olla aga tuhastunud sara.