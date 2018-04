Salanipp näonaha ketenduse vastu

Koorimisega ei saa liialdada, sest see teeb naha olukorra hullemaks. Väga rasust kreemi ei taha samuti kasutada, sest see teeb näo läikivaks. Surnud naharakke pole võimalik ka jumestuskreemiga katta. Mida siis teha? Abiks on vedel jumestuskreem ja kleeplint, õpetab Pure Wow.

Pärast niisutava kreemi pealekandmist ja selle imendumist võta kleeplint ja suru õrnalt nahale, kus on nähtavat ketendust. Kui oled kuivanud nahatükid kleeplindiga kätte saanud, võid peale kanda tooniva kreemi või seerumiga jumestuskreemi, mis peaks olema piisavalt vedel, et hoida nahka niisutatuna. Puudrit ära pane, see teeb naha veelgi kuivemaks.