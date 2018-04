Seitse põhjust, miks inimesed sind ei usalda

Sotsiaalteadlased ja teised eksperdid on kulutanud palju aega, et uurida, millised on tegevused, mis tekitavad usaldust ning millised mitte. Business Insider toob välja seitse põhjust, miks sa ei tekita inimestes usaldust.

1. Suuga teed suure linna, käega ei kärbsepesagi. Mida suuremad on su sõnad, aga mida vähem need tegevustega kokku lähevad, seda suurem on ka ebausaldusväärsus.

2. Sa ei ole oma eeldustes selgesõnaline. Kõige parem on otse välja öelda, mida sa soovid, mitte seda oma tegudega püüda näidata. Nii on tiimiliikmetel selge, mida sa ootad.

3. Sul on pingutatud naeratus. On teatud näoilmed, mis jätavad inimestele mulje, et sind ei saa usaldada. Üheks neist on pingutatud naeratus, mis jätab võltsi mulje.

4. Sa ei mõista teiste inimeste väärtushinnanguid. Kuldreegliks pole mitte kohelda teisi nii, nagu sa soovid, et sind koheldaks, vaid hoopis kohelda neid nii, nagu nemad tahavad, et neid koheldaks.

5. Sa poed bossidele. Isegi, kui see töötaja tundub täiuslik, tekitab ta inimestes ebamugavust, kuna teeb ükskõik mida, et vaid ülemustele positiivselt silma paista.

6. Sa kasutad ebalevat kõnepruuki. «Ma usun, et ma tegin seda.» Nõnda bossile ütlemine paneb ta sind vähem usaldama. Teised näited: «Ma ei saa midagi lubada, aga ma püüan...»