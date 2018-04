Lugeja kurvastab: nii paljud kosmeetikatooted sobivad kasutamiseks pigem garaažis kui vannitoas

Kõige selle juures on inimene lihtsalt klient, kes tõenäoliselt kõiki neid ladinakeelseid nimetusi välja ei loe. Pahatihti ei teagi ta, et pudeli millel on kirjas – sisaldab looduslikke koostisosi, tagaküljel on tegelikult kahekümnest erinevast rohkem või vähem keemilisest ühendist koosnev loetelu ning kaks viimast nimetust loetelu lõpus alles seostuvad millegi looduslikuga. Ka vesi on ju looduslik koostisosa, eks ole. Kuid miks peaks näiteks keha niisutav kreem ennekõike sisaldama vett? Kui vesi tõesti niisutaks ihu, siis kõige mõnusamalt peaks meie nahk tundma end basseinist väljudes.

Looduskosmeetika «rusikareegel» on see, et kõik mida endale ihule määrime, peab sobima ka suhu pistmiseks. Loomulikult ei tähenda see seda, et kehavõisid peaks leivale määrima, kuid tasub pöörata tähelepanu koostisosade loetelule pudeli tagaküljel. Need nimetused peaksid meenutama rohkem köögikapi sisemust kui keemiatundi.

Teine oluline põhimõte, millele toote koostisosi lugedes tasuks tähelepanu pöörata on koostisosade rohkus. Vähem on rohkem! Lihtne loodustoode ei vaja sünteetilisi täiteaineid. Puhas jojobaõli sobib erinevatele nahatüüpidele ning näiteks safloorõli on väga hea akne probleemidega naha hooldamisel.

Ma toon näite. See on ühe tuntud brändi näokreemi koostisosade loetelu: Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Saccharide Isomerate, Caprylic/ Capric Triglyceride, Cetyl Esters, Sorbitan Caprylate, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Polyacrylate, Astrocaryum Muru- muru Seed Butter, Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Palm Alcohol, Lecithin, Phytosteryl Canolate, Cera Alba, Centaurea Cyanus Flower Water, Glycerin, Rubus Chamaemorus Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Dimethicone, Xanthan Gum, Parfum, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Citric Acid.

Võib-olla jah peaks endast lugupidav eesti naine oskama ladina keelt. Mina kahjuks ei oska. Seega pean ma hakkama igat ühte nendest koostisainetest guugeldama, et aru saada, mis täpsemalt on selle aine nimi, mida ma oma näole määrin selle niisutamise eesmärgil. Võrdluseks toon kõrvale eestimaise tootja näoõli koostise: Carthamus Tinctorius Oil (safloorõli), Persea Gratissima (avokaadoõli), Simmondsia Chinensis (jojobaõli), Tocopherol (E-vitamiin), Pelargonium Graveolens (geraaniumi eeterlik õli), Rosmarinus Officinalis (rosmariini eeterlik õli), Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool* * esineb naturaalsel viisil eeterlikes õlides. Mõlemad koostisosade loetelud olen muuseas kopeerinud kummagi brändi eestikeelselt kodulehelt.

Naised otsivad igal talvel head kätekreemi, kuid unustavad üle vaadata seebi, millega neid käsi igapäevaselt pesevad. On suur erinevus, kas kätepesuseep koosneb glütseriinist ja värvainetest või sisaldab ta erinevaid õlisid ja kuivatatud taimi.

Seega me ei pea olema keemiaprofessorid, et asjadest aru saada. Toode, mis sisaldab parabeene, sulfaate, silikoone, nafta jääkprodukte või mineraalõlisid sobib kasutamiseks garaažis, mitte vannitoas. Kurvastav on tõdeda, et kosmeetikatööstuses peetakse klienti rumalaks ullikeseks, keda ei peakski huvitama toote tegelik sisu.

Looduskosmeetika valmistamisel maailmas kasutatakse loodusliku päritoluga koostisosi, sünteetiliste ainete kasutamine on keelatud ning loomsete (näiteks mesilasvaha sisaldavad tooted) koostisosade kasutamine on lubatud vaid, kui nende hankimine ei ole olnud loomadele kahjulik.

Eestis on imelisi väikeettevõtteid, kes valmistavad käsitööseepe, kehavõisid ja näohooldustooteid. On olemas spetsiaalsed tooted probleemsele nahale ja kuivale nahale ning õrnale laste ihule. On purke ja pudeleid saunarituaalideks ning igapäevaseks kasutamiseks. Mulle endale meeldib mõte, et looduskosmeetika valmistatakse kodu lähedal ega lennutata siia teiselt poolt maakera.

Järgmine kord, kui endale uut kreemi soetad, ära lase kaunitel hüüdlausetel ja rohelistel maastikupiltidel end peibutada. Pea meeles, et koostisosade loetelu kirjutatakse alati suuremast väiksemaks. See tähendab, et kui kreemi koostisainete seas on esimestena vesi ja sünteetilised täiteained, on need just need ained, mida sa oma ihule peale määrid.