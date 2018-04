Imetle Tiina Talumehe tuliuut kollektsiooni - rukklilled, unenäosinine, elegantsed toonid ja Art Deco motiivid.

Tiina Talumees tõi äsja Maarjamäe lossis lavale oma moestuudio tuliuue kevadkollektsiooni «Vabariigi naine», tehes teema valikuga kummarduse Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Nostalgia teeb alati inimestel hinge hellaks, kuid Talumees keerab Chaneli avaramad lõiked ja daamiliku filigraansuse tänapäeva tempokasse võtmesse. See on kaunis rännak läbi ajaloo, põimides ideid nii 20ndatest, 30ndatest kui ka 40ndatest, kuid tulemuseks on pigem homne kui eilne mood. Omaette veetlust lisavad ajatud Eesti sümbolid – näiteks rukkilill, mida nägi kollektsioonis nii peene pärltikandi kui ka Tiina Talumehe enda disainitud unikaalkanga kujul. Lisaks andis just see habras põllulill tooni tervele moeetenduse finaalile.

Möödugu moes 20 või 2000 aastat, osa sellest jääb meile alati armsaks.

Tiina Talumees modellide ja pojaga. FOTO: Liis Treimann

Kuidas on mood viimase 20 aasta jooksul muutunud?

Oo, väga palju on muutunud! Ja teisalt, mitte midagi ei ole muutunud. Siluett, teemad ja materjalid muutuvad, inimeste elustiil ka. Kuid mingi osa unistustest muutub väga vähe.

Kui ma oma tööd alustasin, oli olukord täiesti teistsugune – Eestis kaubandus sama hästi kui puudus, polnud võimalust minna ja osta endale poest kaunis kleit. Praegu ei kujuta me seda endale ettegi!

Väga palju on muutunud ka naiste riietumistavad. Algusaastatel tegin väga palju kostüüme – naised kandsid neid iga päev, eelistades kostüümi töörõivana ka siis, kui amet seda otseselt ei nõudnud. Märksa vähem kanti kleite. Tegime tohutult pintsakuid ja jakke.

FOTO: Liis Treimann

Nüüdseks on see täielikult muutunud – riietumisstiil on läinud palju vabamaks, siluetid kergemaks, jakid on pehmemad. Juba aastaid kavandan ma põhiliselt kleite, ja kõik need on erilised.

Algusaegadel piisas põnevast kangast, et midagi erilist luua, praegu on valik kaubanduses nii avar, et ainulaadne rõivas tähendab märksa enam käsitööd. Ja kangaste kvaliteet on nüüd ka hoopis teine tase!

Mis on endiseks jäänud?

Eesti naised armastavad seni ennekõike naiselikud välja näha. Neile meeldib, kui nende võlud on ka riiete abil välja toodud. Mõne asja puhul ei loe mood kuigivõrd – A-lõikeline, dekolteega ja pihta rõhutav kleit on ajast aega naiste lemmik olnud. See tundub olevat ideaalkleit. Aga sõltuvalt figuurist on väga suur lemmik ka sirge lõige.

Kui ma nüüd vaatan, mida kollektsioonidest esimesena osta soovitakse, siis beeži ja musta kombinatsioonid on läbi aegade armastatud ja meeldivad kõigile.

Kevadel pastelsed toonid, puudriroosa ja unistuste värvi helesinine.

FOTO: Liis Treimann

Naised ei ole praegu kindlasti samasugused kui 20 aasta eest. Milliseid muutusi sa terava disainerisilmaga oma rõivaste kandjate juures märganud oled?