Õunasiidriäädikaga liialdamise kaks ebameeldivat kõrvalmõju

Õunasiidriäädikas on kääritatud vedelik, millel on probiootilisi omadusi. Kuna probiootikumid kuuluvad heade soolestikubakterite hulka ning tänu neile püsib immuunsus tugevana, võiks ju eeldada, et õunasiidriäädikas aitab head tasakaalu hoida. Paraku ei selle probiootilised omadused nii tugevad ning kui sageli äädikat tarbida, takistab see teiste ainete omastamist ja mõjub seega immuunsusele hoopis halvasti.

Kuna äädikas on happeline, siis ei pruugi see sulle hästi mõjuda. Kõik inimesed seda ei koge, aga need, kel on haavandiline jämesoolepõletik või kel ka lihtsalt kergesti kõht valutama hakkab, ei tohiks enda peal äädikajoomisega eksperimente teha. Kuna õunasiidriäädikal on meeldiv maitse, on see hea lisand toidule, aga see ei ole imeravim, mis tooks suuri muutusi.