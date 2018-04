Eestlanna kirjutab: kuidas mu Türgi-reis Hispaania seebika mõõtmed võttis

Olin varasemalt kuulnud lugusid türgi meestest, kes on silmakirjalikud, vägivaldsed, tüütud jne jne. Kuid selle reisi jooksul sain selgeks, et tegemist on vaga avatud ja sõbralike inimestega, kes ehk veidi on pealetükkivad ja enda arusaamaga, aga iga rahvus ongi erinev.

Hotelli baaris töötas üks vaga tore meesterahvas, ülimalt siiras ja sõbralik, juba esimesel kohtumisel võis silmist lugeda, et tegu on hea inimesega ning tundsin koheselt head kontakti. Kuid mitte nagu naise-mehe vahelist, vaid pigem sõprust.

Hakkasime rohkem suhtlema, nii palju kui tema inglise keel ning vaba aeg tööajal võimaldas.

Reisi keskel jõudsin ka juba haigestuda, see oli tingitud hotellitoas olevast konditsioneerist. (Nüüd olen juba targem ja teadlik, et see saabudes valja lülitada). Ma ei pidanud isegi mitte paluma mind rohtudega aidata, vaid järgmisel päeval oli ta juba ise mulle toonud ravimeid, külmetuse puhuks.

Võisin tõesti öelda, et mõnepäevase suhtluse jooksul olime saanud headeks sõpradeks, muidugi oli aru saada, et tema oli minust veidi sisse võetud. Ta oli juba rääkinud minust kodustele ning maininud minu huvi minna külastama mošeed.

Järgmisel päeval, kui basseini ääres baaris nägime, oli tal mulle kink, mis oli pakitud vana ajalehe sisse, mis tegi selle kingi veel huvitavamaks. Paberis oli tema ema sall/peaäatt. Saadetud oli see sellepärast, et mošeed külastades ei või naisterahvad siseneda ilma peakatteta. Sall oli väga kaunis, kuid vana, lilleornamentide ja heegeldatud pitsäärtega.

Hiljem restorani õhtustama minnes põikasin labi hotelli poest, et vaadata midagi vastutasuks salli eest ka tema emale. Tüdrukud, kes poes töötasid, vaatasid mind väga kummaliselt ja mainisid, et mul on kaunis sall ning uurisid, kust ma selle sain. Vastasin nii nagu oli.

Tuli välja et selliseid salle antakse perest peresse, naistelt naistele, ning võib öelda, et see oli nö kihlasall! Jõudsin juba terve hotelli sellega labi käia ning ei olnud sellest teadlik. Hiljem pakkusin ka salli tagasi, sest sain aru, et see on neile oluline, kuid ta keeldus.

Hommikul istusin hotelli restoranis ning sõin hommikust, siiski olin veel veidi tõbine. Minu juurde tuli restorani manager, kes tõo mulle suure klaasi pressitud mahla, mis muidu ei olnud külalisetele ette nähtud. Jällegi näide, kui toredad ja hoolivad võivad olla Türgi inimesed, sest ilmselgelt oli näha, et olen tõbine.

Seal istudes peatus hetkeks pilk väljas terassil istuvale (kohalikule) mehele, kes nägi pealtnäha välja väga võimukas ning stiilne.

See selleks, einestasin edasi.