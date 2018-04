Ettevõtjast õpetajaks – Tage Kaasi üks elu parimaid otsuseid

Isa oli varasemast harjunud, et tütar teeb vahel ka nädalavahetuseti tööd ja tihtipeale saab teda telefonitsi tabada alles kella kümnest hommikul. Täna töötab ta aga Rääma põhikooli inglise keele õpetajana. See on otsus, mida ta ise peab oma elu üheks parimaks.

«Vanemad on väga uhked, mu tütar on väga uhke ja ma ise olen ka enda üle uhke! Ma tõesti tunnen, et see töö annab midagi ühiskonnale tagasi,» avaldas totaalse karjääripöörde teinud Tage, kes õppis ülikoolis inglise filoloogiat. Ettevõtjana pakkuski ta tõlketeenust ja äril läks hästi.

Kümme aastat on ühe ameti pidamiseks aga piisavalt pikk aeg ja ühel hetkel tajus noor naine, et vajaks elus uut väljakutset. Tõlkimistöö oli end ammendanud, lagi oli ees. Nagu ta ise ütles, siis: «Ühel hetkel hakkas lihtsalt kohutavalt igav. Kõik kordus.»

Õpilased inspireerivad iga päev

Seega oligi ta valiku ees, kas hakata nullist midagi uut õppima, laiendada oma ettevõtet või teha sootuks midagi muud. Täiesti juhuslikult sattus tema ette Noored Kooli programm. «Ma tegelikult ei usu, et juhused on olemas. Kirjutasin end sinna huviliseks ja hiljem otsustasin ka proovida. Tahtsin kangesti karjääripööret teha, aga kuna mul on pere ja laps, siis nende suhtes olnuks ebaõiglane, kui ma oleksin täiesti bakalaureusetasemest alustanud. Oluline oli ka see, et saaksin seniseid töökogemusi kasutada ja uue töö selle peale ehitada,» lisas ta.

Inglise filoloogina oli võrdlemisi lihtne valida inglise keele õpetaja eriala. Kõige suuremaks hirmuks oli just avalik esinemine ja see, kas õpilased ikka kuulavad teda. Tage suutis oma hirmud ületada ja täna on ta oma valikuga rohkem kui rahul.

Töö muutis iseloomu

«Mis mulle koolis meeldib? Minu õpilased. Nemad on minu kõige paremad koostööpartnerid, kõige karmimad kriitikud ja kõige tulisemad toetajad. Saan oma õpilastelt üsna karmi kriitikat, aga saan ka väga tuliseid kiituseid. See on nii ehe ja siiras, see inspireerib mind iga päev,» vastas Tage, kelle sõnul ongi inimesed ise kõige olulisemad.

Lisaks ka see, et ükski päev pole samasugune nagu eelmine. Rutiin on asi, mida ilmselt vähesed õpetajad kogevad. «Iga päev on uus. Iga päev on loominguline. Minu enda kätes on see, milliseks ma koolitunni kujundan. Ma võin olla päeva ühtmoodi planeerinud, aga see võib lõpuks kujuneda hoopis teistsuguseks. See võib minna hoopis paremaks,» lisas Tage, kes on ise ka tänu õpetajatööle muutunud.