Klaara Kruus – 1920ndate kaunis kassatüdruk, kellest sai vaat et Eesti kino esimene staar

Klaara andiski oma nime üles, laskis endast teha kaks fotot, nagu nõuti, kuid loobus viimasel hetkel osalemast, öeldes, et tal pole vaja kellegagi võistelda, saamaks teada, et ta on kena. Selle asemel müüs ta publikule hääletussedeleid, et nad saaksid oma eelistuse teatavaks teha. Kui lõpuks hääled kokku loeti, siis olevat paljudel sedelitel olnud kirjas: «Kõige ilusam on kassapreili.» Selle peale tegid vennad Parikased Klaarale tõsiseid etteheiteid, et ta võistlemast loobus: «Näete nüüd – te oleksite kindlasti tulnud võitjaks ja inimesed oleksid hakanud kinos käima kas või lihtsalt selleks, et teid näha!» Aga nad käisid niigi – pea iga teine kippus kassaluugist sisse vahtima.