Just selles vanuses petavad naised kõige tõenäolisemalt

Victoria Milan korraldas oma kasutajate seas uuringu ning leidis, et on muster, mida naised näivad petmiseks järgivat. Sa võid ehk arvata, et 20ndates naised on need, kes kaaluvad oma mehele sarvede tegemist, on tegelikult 37-aastased naised kõige afäärialtimad.

YourTango kirjutab, et keskmine vanus üle kogu maailma, mil naised petavad, on 36,6 aastat, mis on tavaliselt umbes seitse aastat pärast abiellumist, kui silmas pidada, et ülemaailmne keskmine abiellumisvanus on 29.