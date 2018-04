VIDEO. Lihtne trikk, mis päästab tselluliidist

Võtan suurest varbast kinni ja püüan jala sirgelt ette viia. Oh, mida kõike veel jälgida tuleb – selg sirge, puusad otse, kael loomulikus asendis, kehalukud aktiveeritud ja šallallaaa… Püsti, üldiselt, oleks ju ilus jääda! No kõik mulle pähe küll ei mahu. Kuid juba kõlabki joogaõpetaja Silja Silleri pingeid maandav hääl: «Kuulge, ärge võtke asja nii tõsiselt, see on ainult teie jalg! Ei ole mingi maailmalõpp, kui te asendist välja kukute. Pigem hakkad naerma, see vabastab ja nii avastad endalegi üllatuseks, et elu on hoopis nii ilus!»