Otsid tööd? 5 põhjust, miks töötada just kaubanduses

Kui otsid tööd, siis tea, kaubandussektoris on pidevalt töökäte puudus. Siin on põhjused, miks võiksid kaaluda kas ajutiselt või ka pikas plaanis just kaubanduses töötamist.

Kaubandus on suur

Kaubandus on valdkond, kus on maailmas kõige enam tööandjaid ja töötajaid, Eestis on kaubandus tööstuse järel suuruselt teine sektor. See tähendab, et kui oled õppinud kaubandust või sul on kaubanduses töökogemus, siis on sul head võimalused tööd saada nii täna kui ka 50 aasta pärast. Ole ainult ise tubli ja õpi pidevalt juurde, et valdkonnas toimuvate kiirete arengutega kaasas käia.

Kaubanduses on huvitav

Kaubandus on innovaatiline ja kiiresti arenev sektor, kus tehnilised lahendused on ühed eesrindlikumad Eestis. Iseteeninduskassad ja riiuleid täitvad robotid võtavad tulevikus kassapidaja tööd vähemaks, tahvelarvutid ja tarkvarad aitavad planeerida müüke, tellida kaupu ja jagada töötajate ülesandeid, ladudes kasutatakse hääljuhtimisega sõidukeid, droone, pakiroboteid jne. See ei tähenda, et teenindaja töö kaoks, aga see muutub. Juurde tuleb IT-d, vähemaks jääb rutiini ning teenindajad saavad pühenduda rohkem müügipsühholoogiale, inimliku kontakti loomisele ja klientidele rõõmu toomisele.

Kaubanduses on võimalusi karjääriks

Kui töökust jagub ja isikuomadused on sobivad, siis on kaubanduses võimalik karjääri teha ka juhul, kui haridusest jääb vajaka. Teenindajana alustades on võimalik areneda nii spetsialistiks kui ka juhtkonda, paljud Eesti kaubanduse tipp- ja keskastme juhid ongi alustanud just teenindajana. Õppimist pigem toetatakse ning vajadusel ka rahastatakse. Muide, kaubandussektoris on mehi ja naisi juhtide seas võrdselt – see pole Eestis sugugi tavaline. Kuid ka teenindajate hulgas on palju neid, kes tahavad just sellel alal areneda suurepäraseks spetsialistiks ja tuua oma tööga inimestele rõõmu.

Kaubandus on paindlik!

Kaubanduses töötamist on võimalik ühendada õpingute, lapse kasvatamise, perioodilise reisimise, huvialadele pühendumise, tervisemuredega jms. See ei ole sektor, mis nõuab töötamist esmaspäevast reedeni ja üheksast viieni, kuigi ka see on võimalik, kui just sellist töökorraldust eelistad.

Kaubandus on mitmekülgne ja sotsiaalselt vastutustundlik!

Kaubanduses on hinnatud igas vanuses ning eri oskuste ja võimalustega töötajad – noored, pensioniealised, erivajadustega, erinevatest rahvustest. Lisaks on kaubandusettevõtted tulevikku vaatavad ja tegelevad üha enam vastutustundliku äri edendamisega. Keskkonnasäästlikkus väljendub hoonete energiakulu minimeerimises ja keskkonnasõbralike seadmete ja materjalide kasutuses. Sotsiaalne vastutustundikkus heategevuses ja laialdases sponsorluses spordi-, kultuuri-, raskustes perede ja tervise vallas. Vastutustundlikku äri saab kaubandus suunata kogu tarneahelas ja seda tehaksegi, nõudes kõigilt tööstustelt ja tarnijatelt lepingutes vastutustundlikult toodetud kaupa. Iga kaubandustöötaja saab sellele trendile kaasa aidata.