Kümme kuulsat naist, kes ei joo alkoholi

Tyra Banks. FOTO: Rich Fury/AP

Tyra Banks

Forbesi andmetel ütles supermodell Banks kunagi oma fännidele, et õnneks ei ole tal kalduvust sõltuvushäiretele. «Ma ei ole kunagi narkootikume teinud, ja ma proovisin vaid natuke alkoholi 12-aastaselt, aga see oli ka kõik,» ütles ta.

Kristin Davis. FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS

Kristin Davis

«Seksi ja linna» staar ütles väljaandele Marie Claire, et jättis joomise maha, sest kartis, et ei ela nõnda 30-aastasekski. «Ma mõistsin, et hästi see ei lõpe. Kui läksin näitlemist õppima, siis oli see väga raske, mul oli pohmell ja mul ei läinud tundides hästi. Ma mõtlesin: «Tead, mis? Vali üks või teine. Kahte korraga ei saa.»»

Christina Ricci. FOTO: ANDREW KELLY/Reuters

Christina Ricci

Ricci ütles 2008. aastal BlackBookile, et jõi alkoholi teismea lõpus ja 20ndate eluaastate alguses nagu «normaalne» noor. Seejärel tegi ta aga selge otsuse enam mitte alkoholi puutuda. «Sest ma ei arvanud, et see minu elule hästi mõjub,» tunnistas ta.

Naomi Campbell. FOTO: AXELLE/BAUER-GRIFFIN/AXELLE/BAUER-GRIFFIN/MEGA

Naomi Campbell

Inglise supermodell Campbell ütles 2013. aastal eksklusiivintervjuus väljaandele Life&Style, et jättis alkoholi joomise maha. «Mitte joomine teeb mind palju õnnelikumaks,» märkis kaunis naine.

Lana Del Ray. FOTO: Jim Ross/AP

Lana Del Ray

Lauljanna Lana Del Rayl oli teismeeas alkoholist sõltuvus, millega ta nägi kurja vaeva. 2012. aastal tunnistas ta väljaandele GQ, et suutis 20ndaks eluaastaks kaineks saada ja kolis New Yorki, et muusikuna karjääri teha.

Leona Lewis. FOTO: Jordan Strauss/AP

Leona Lewis

Lauljanna Lewis sõnas Glamourile intervjuud andes, et vihkab alkoholi maitset ja ei joo üldse. Pidustustel on tema pokaalis alkoholivaba šampus.

Lucy Hale. FOTO: Richard Shotwell/AP

Lucy Hale

Näitlejanna Hale ütles väljaandele InStyle, et otsustas alkoholist loobuda samal ajal, kui oma pikad juuksed kõigi üllatuseks maha lõikas. «Ma üritasin iga hinna eest olla seltskonnastaar,» selgitas ta, kuidas pingutas varem aastaid selle nimel, et Hollywoodi peomaailma sisse sulanduda. Ühtäkki jõudis ta aga endas selgusele, et tahab olla kaine ja jääda iseendaks.

Eva Mendes. FOTO: GUS RUELAS/REUTERS

Eva Mendes

Näitlejanna Mendes käis 2008. aastal võõrutusravil ja ei ole pärast seda enam alkoholi joonud.

Jennifer Lopez, FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS

Jennifer Lopez

Laulja ja näitleja Lopez avaldas 2003. aastal väljaandele InStyle, et ei joo alkoholi ega tee suitsu, sest tema meelest rikub see naha ära. Vaid siis, kui tuleb toostiks klaasid tõsta, teeb Lopez rituaali kaasa ja joob imeväikse sõõmu, et kaaslased ta rahule jätaks.

Sarah Silverman. FOTO: Sipa USA/JC Olivera/Sipa USA

Sarah Silverman

Koomik ja näitleja Silverman sõnas 2014. punasel vaibal E!-le intervjuud andes, et salli alkoholi. «Ma ei joo, sest see paneb mu kõhu valutama,» ütles ta. «Ma olen mitu korda proovinud, see näeb hea välja ja mulle tundub, et purjus oleks lõbus olla, aga mul on juudi magu.»