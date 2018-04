«Kodutunne» tõttab appi üksikemale: Soome kolimine õnne ei toonud, tõi hoopis lahkumineku

Läänemaal Jänistvere külas kasvatab üksikema Egle oma viit last. Ise samuti lahutatud vanemate perest pärit ja isaga üles kasvanud Egle on harjunud elus ise hakkama saama. Viimased aastad on ta ka oma lapsi üksi kasvatanud. Suhte laste isaga ajas sassi elumuutus, mis tuttav paljudele eestimaalastele – kolimine Soome. Võõras keskkond ei toonud loodetud kergemat elu, vaid hoopis lahkumineku.