Kate Middleton kavatseb beebi sünnist teada anda laheda, mitte kuningliku ema kombel

Kensingtoni palee järgib küll pärast sündi ranget käitumisjuhendit, kirjutab Travel and Leisure. Pärast sünnitust antakse Kate'ile ja Williamile mõned tunnid, et värske pereliikmega segamatult aega veeta. See on aeg, mil teavitatakse sünnist pereliikmeid, sh kuninganna Elizabethi.