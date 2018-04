Kohvimeister Patrick Paidla vabadel päevadel kohvi ei joo

Minu teekond kohvimaailmas algas 2014. aastal, kui vanemate kohvikusse jalutas sisse üks härra, tellis cappuccino ja peale selle maitsmist palus võimalust ise üks kohvijook valmistada. Pärast kollektiivset nõustumist, et tema kohv oli kordades meie omast parem, tutvustas Rene ennast meile ja pakkus, et võib kohvikoolituse läbi viia. Pärast tema koolitust tundsin kohe, et erikohv on maailm, mis mulle tõsiselt meeldib, ja kohvijooke valmistades olen endas leidnud peaceful place'i [tlk rahukoht - toim.]. Seetõttu olengi nii kauaks kohviga tegelema jäänud.