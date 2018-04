Miks mehelik mees armastatu eest põgeneb?

Mees – algselt kütt ja sõdalane, rändaja ja vabaduseotsija, leiab ennast ühtäkki südamedaami ukselävel seismas, korraks sisse hingamas, seejärel välja hingamas, et ennast rahustada enne etteplaneeritud uksele koputamisest. Naine, kelle pärast tuldi siia uksele, võib trampida mehe mehelikkuse sootus sohu, kui mees ei ole teinud iseenda sees tööd – kohtunud oma sisemise naisega, tutvunud oma tunnetemaailmaga.

See, kui mees tunneb, et ta on nõrgestatav naise poolt, kelle ta oma südamekaaslaseks on valinud, eeldab tasakaalutust naiseliku ja meheliku energia vahel. On ullikesi tõesti, kes ei tunne südames värinat, aga kui jutt käib suurest igavikulisest armastusest, mis iga su keharakku ja energiakeskust ergutab ja erutab, ei saa tunda kunagi ennast tõeliselt kindlana ja nii jõuamegi ettearvamatuse lävepakuni, mis toob meid lähemale sellele naiselikule kvaliteedile, mida otsime naises.

Mees – mees, mehelik rändaja, seikleja, vabaduse otsija, tema viimane pelgupaik või lõppsihtkoht on ikkagi Kodu, Kodu looja ehk naine. Kui siin-seal sai vigureid tehtud, trikitatud, saltosid visatud, siis ühel hetkel selle südamenaise ukse taga seistes viirastub kogu eelnev seiklusterada. Naise keeldumine pakutavast armastusest võib olla selle mehe jaoks totaalne põrumine, sest ta on pannud kõik oma oskused ja anded kaalukausile, paludes vaid üht: armasta mind sellisena nagu ma olen ilma süü- või haletsustundeta, ilma pisaraveeta, ilma nõusid loopimata. Võta omaks mind sellisena nagu olen, sest teistviisi see armastusega loodud koostöö kasvupind ei ole lihtsalt kandev.

Ja kui ilmubki meie võluvas võluloos uksele daam/preili/neiu ega talgi sisemuses kergem ei ole, kui noormehel/mehel/härral teiselpool ust. On üsna kindel, et enne tabab teda ehmatus, kohmetus, kui uks avaneb, millele kostub suust kuuldavale tulev imestav sõna: «Sina?», millele järgneb sünnis naeratus, kui naine on valmis külalist vastu võtma, pakutut vastu võtma.

Kuivõrd naine enda sees on teinud tööd mehelike aspektidega, leidnud oma kire, oma tõe, oma ande, oma soovid ja vajadused, sedavõrd on ta suuteline meest vastu võtma oma naiseliku soojusega. Aga kui naine jääb mehiselt külmaks või hakkab tänitama sõnadega: «Miks alles nüüd tuled sa mu uksele?», pole nainegi aru saanud tõelise naiselikkuse algsädeme tuumtõest – olla kannatlik, olla vastuvõtlik ja tunnetada. Kannatlikkus on voorus, aga oma emotsioonidega kellelegi peale kargamine on vähese eneseregulatsiooni viga ehk siis päikesepõimik ei tööta koostöös jumaliku lättega, oskus oodata õiget aega, energeetiliselt õiget aega, mil iga pusletükk asetub oma kohale.

Kui naises pole hirmu mehe ees või meessoo ees üldiselt, laseb ta oma südamemehe uksest sisse. Aga mitte selleks, et vaielda või kakelda, vaid selleks, et tarmukalt südamest südamesse suhelda. Ka suhtlemise aluseks on naiseliku energia ruumi hoidmine, milles mees paiskab õhku oma mõtted ja ideede raamistiku. Naise tööks jääb neid mugavdada või pehmendada, töödelda või nõu anda. On teada tuntud tõde, et Delfi oraakel Vana-Kreekas oli naine.

Mehelikult täpne peab olema selle voolava naise kõnepruuk, samas ka helde ning pehme, et ei tõuseks tüli ega kävituks reaktsioonid = emotsioonid, mis võivad veel alateadvuste vahel esile kerkida. Peen alateadvuste puhastus ja põimimine peab olema aset leidnud enne nende kahe võluva inimese reaalset koostööd, teistviisi nad põletavad üksteist teineteise vihahoo tules, sest talumatus, mis lööb esile alateadlikke mustreid puhastades võib olla ilmvõimatu, kui tahad teha reaalselt koostööd inimesega, kes võib oma energeetilise tundlikkuse põhjal ühenduda iga sinu viipe või liigutuse või sammuga. Puhtust, energeetilist puhastamist on vaja, ja oskust seda teha ka keerulistes ja rasketes situatsioonides võimalikult kergel, kiirelt ja energiat säästval viisil.