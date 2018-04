Neli müüti kõhurasva kohta, mis kedagi ei aita

Müüt: kõhurasv kaitseb luid

Keskkoha ümber kogunev rasv kahjustab südame ja kopsude tervist, kirjutab Oprah. Hiljutised uuringud on näidanud, et see mõjub halvasti ka luudele. Varem arvati, et ülekaalulistel inimestel (eriti meestel) on tugevam luustik ja et rasvapolster kaitseb vananedes luude hõrenemise eest. Tegelikult on nüüd tõestatud, et vistseraalne rasv vähendab luumineraalide tihedust mõlemal sool ühtviisi. Kõhurasva on seostatud isegi osteoporoosi tekkega.

Müüt: roheline tee vähendab kõhurasva

Kuigi mõned testid on näidanud, et see võib olla tõsi, siis suuremad teaduslikud uuringud ja analüüsid on välja toonud tõe, et heal juhul on tulemused «mõõdukad». Selleks, et rohelise tee joomisest saada piisavalt katehhiine (antioksüdante, mil on rasvapõletav mõju), tuleks juua päevas seitse tassi teed. Pealegi ei ole kunagi kindel, millise kvaliteediga meil müüdav roheline tee on ja kui suur antioksüdantide sisaldus (kui üldse) selles tegelikult on. Roheline tee on küll tervislik jook, aga ei maksa loota, et see imeväel kaalu langetab.

Müüt: kalor on kalor ja rasv on rasv

Toidu kvaliteet on väga oluline ja eriti peavad seda silmas pidama inimesed, kel on kõhupiirkonda rohkem rasva kogunenud. Näiteks tehti 2014. aastal katse, kus anti 39 mehele seitse nädalat iga päev kas palmiõliga (küllastunud rasvhapetega) valmistatud muffin või päevalilleõliga (küllastumata rasvhapetega) valmistatud muffin. Mõlema grupi mehed võtsid kaalus juurde, kuid eriti kogunes rasva nende meeste kõhule, kes sõid palmiõliga tehtud koogikesi. Teise grupi meestel koguned liigne kehakaal üldisemalt kogu kehale ning neil suurenes ka veidi lihasmass.

Müüt: pirnifiguur on tervislikum kui õunafiguur