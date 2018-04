Märkamatu harjumus, mis lühendab su elu

Värskest uuringust selgub, et ka üks drink päevas võib märkimisväärselt su elu lühendada. Uuringu tarbeks analüüsiti 600 000 joojat ning leiti, et nädalas 5-10 alkoholiühiku tarbimine lühendab inimese elu tõenäoliselt kuue kuu võrra. Mida suurem alkoholitarbimine, seda lühem elu - need, kes joovad nädalas 18 või rohkem drinki, kaotavad elust viis aastat, kirjutab BBC.

Ekspertide sõnul seab uuring tugevalt kahtluse alla seni arvatu, et kerge alkoholitarbimine on meile kasulik. Teadlased leidsid, et alkoholitarbimise ülempiir on 12,5 ühikut nädalas - see on umbes viis õlut või viis pokaali veini. Aga nad lisasid, et igal juhul suurendab igasugune alkoholitarbimine südameveresoonkonna haiguste riski.