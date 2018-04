Taimetark soovitab: spargli kõrgaeg kohe-kohe käes, ära maga kevadist võrgutajat maha!

Spargel on väga vana kultuurtaim, oli delikatess-köögivili juba vanas Egiptuses, sparglikimbu kujutisi on leitud hauakambrite seinakaunistustelt. Juba vanas Roomas osati sparglit kasvatada, neidsamu vanu võtteid koos kaasajastatud täiendustega tuntakse tänapäevani. Osavad aednikud olevat kasvatanud 150-grammiseid ja raskemaidki sparglivarsi. Erinevatel aegadel on sparglikasvatus Euroopas kord soikunud, kord elavnenud, aga alates 15. sajandist panustasid sellesse hoogsalt hispaanlased ja rahvaste rändega levis tava Prantsusmaale, 16. sajandil juba ka Alpidest põhja poole. Algselt kasvatati üksnes rohelist sparglit, see asendus heleda spargliga, kus varsi pleegitati, kattes neid savipottide või mullaga. Tänaseks on edumaa taas rohelisel sparglil.

Põllukultuurina kasvatatakse peamiselt Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal ja Saksamaal, aedviljana pea kõigis Euroopa maades. Põhjamaades sõltub saak paljuski aga kliimast.

Spargli kasvatamine on teiste köögiviljadega võrreldes kõige töömahukam, seetõttu meil palju kasvatajaid ei leidu. Kuigi ta on väga väärtuslik varakevadine köögivili, jääb ta suhteliselt kalliks, kuna kasvatamine nõuab palju tööjõudu. Süüakse vaid noori võrseid.

Taluõuelt toidulauale

Spargel on mitmeaastane külmakindel rohttaim, kasvab 1,5-2 m kõrguseks, moodustades ilusa õrna puhma, millel sügisel on punased marjad. Eestis oli taluaedades väga levinud, sageli istutati kambri akna alla asparaagusepuhmas. Toidulauale tõid ta tõenäoliselt sisse rännanud sakslased.

17. sajandil alustati ka spargli kasvatamist koos teiste eksootiliste köögiviljadega, kuigi tava väga laialt ei levinud. Eestis oli ta sisse toodud võõrliik. Enne kui asparaagus taluaeda jõudis, oli ta armastatud aia- ja ilutaim sakste kodudes. Taluaias kasvades aga vaevalt et üldse teati, et kevadised võrsed on söödavad. Eelmise sajandi keskpaigast alates kasvatati ja kasutati sparglit pigem lilleseade tarvis, kuigi sajandi alguses leidus kokaraamatutes palju sparglitoitude retsepte. Tänaseks on suhtumine muutunud, spargel on saanud tuntud delikatessiks ja avanenud maailm pakub meiegi toidulauale seda kevadist hõrgutist.

Spargel on kahekojaline taim – isasõied asuvad ühel, emasõied teisel puhmal. Isastaimed annavad rohkem võrseid ja on kevadel varajasemad, sellepärast eelistatakse köögiviljaaias just neid. Paljundatakse seemnest ja vahel ka puhma jagamisega. Seemnest kasvatamine on väga aeganõudev.

Töömahukas sparglikasvatus

Spargli kasvatamine on keerukam ja aeganõudvam kui teiste köögiviljade kasvatamine. Ta nõuab ka viljakat ja sügavat musta mulda. Seemnest kasvanud taimel kulub kolm-neli aastat, enne kui hakkab saaki andma. Taimed istutatakse sügava vao põhja nõnda, et taime pungast jääb maapinnani 15-20 cm. Esimestel aastatel lastaksegi kasvada vao põhjas.