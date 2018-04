Ljudmilla Pavlitšenko – kõige surmavam naissnaiper ajaloos

Eleanor Roosevelt, Ljudmilla ja kohtunik Robert Jackson 1942. aasta septembris FOTO: Library Of Congress

Chicagos pidas Pavlitšenko pressikonverentsi. «Härrased, ma olen 25-aastane ja ma olen tapnud 309 fašistist sissetungijat... Kas te ei arva, et olete olnud mu selja taga liiga kaua peidus?» Tema sõnade peale jäi saalis vaikseks... ja siis kerkis meeletu aplaus.

Tuuri edenedes kasvas ka snaipri enesekindlus ning Eleanori juhtimisel sai ta aina paremini hakkama ka Ameerika tülika ning seksistliku pressiga. Kui märgiti, et oliivroheline munder pole just eriti meelitav ning teeb ta paksuks, vastas Ljudmilla: «Ma kannan oma mundrit auga. Sellel on Lenini orden. See on saanud lahingus veriseks. On päevselge, et Ameerika naiste jaoks on oluline oma vormi all kanda siidist aluspesu. See, mille eest munder aga seisab – seda nad peavad veel õppima.»

Ometi ei jäetud teda rahule. Malvina Lindsey, kes kirjutas Washington Postis kolumni pealkirjaga «Õrnem sugupool», imestas: «Kas pole osa militaarfilosoofiast, et sõdalane kannab oma välimuse eest hoolt? Kas ei kujutata Jeanne D'Arci mitte alati kandmas kaunist ja säravat raudrüüd?»

Venemaa delegaadid ja Ljudmilla Washingtonis aastal 1942 FOTO: Library Of Congress

Kui Ljudmilla leidis oma hääle, jõudis lõpuks avalikkuseni ka tema peamine sõnum: naised pole lahinguks mitte ainult võimelised, vaid nad on seejuures eluliselt olulised. Ta rääkis, et Nõukogude armees ei tunta segregatsiooni ning naistel on seal samad õigused mis meestelgi. Võrdõiguslikkusest tahtis ta eriti rääkida Ameerika naistele. «Siin vaadatakse mind kui mingit haruldust,» mõtiskles Ljudmilla. «Ma olen anekdootide ja ajalehepealkirjade aines. Nõukogude Liidus aga vaadatakse mind kui kodanikku, kui võitlejat, kui oma riigi sõdurit.»

Naised küll ei teeninud punaarmees väga laialdaselt, tuletas Pavlitšenko ameeriklastele meelde, et valitseb siiski võrdsus ja see oli nii juba enne sõda. «Üks tähtsamaid asju: igal naisel on oma eriala. See teebki meid meestega võrdselt iseseisvateks. Nõukogude naisel on täielik eneseaustus, kuna nende väärtust inimestena tunnustatakse täielikult,» ütles Pavlitšenko toona idealistlikult. «Ükskõik, mida me teeme, meid austatakse mitte vaid kui naisi, vaid kui indiviide, kui inimesi. See on väga suur sõna. Ja kuna me saame täielikult seda olla, ei tunne me ka oma soo tõttu mingeid piiranguid. Just seetõttu on naised nii loomulikult võtnud selles sõjas meeste kõrval koha.»

Tagasihoidlik kangelane

Tasub märkida, et tõenäoliselt oli Ljudmilla kontol kaugelt rohkem surmasid kui 309 – selleks, et tapmine oleks kinnitatud, pidi kohal olema tunnistaja. Arvatakse, et tegelikult viis Ljudmilla kuul teise ilma ligi 500 vaenlast. Sellega on ta ära teeninud hüüdnime Lady Death ehk Surmadaam.

Tema tuuri saatis peadpööritav edu. Kanadas tervitasid teda ja Eleanor Roosevelti Toronto raudteejaamas tuhanded inimesed. Suurbritannias võttis ta vastu 4516-naelase annetuse tehasetöölistelt, et punaarmee saaks osta kolm röntgeniaparaati.