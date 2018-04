Peigmehe pulmablogi. Ülikonnaotsingutel - kes oleks võinud arvata, et olemas on nii palju kangaid ja nööpe!

Paistab, et meie kutsemeistri jaoks ei ole see esimene kord FOTO: Erakogu

Saarepealse pulma kontseptsioon ei erine tegelikult väga palju mandri omast. Kui sa just linnapulma ei tee, siis on igal juhul vaja mõelda külaliste majutamise ja transpordi peale. Üldjuhul pannakse kutsele R.S.V.P (prantsusekeelne lühend repondez síl vous plait ehk vastake, palun) tähtajaks üks kuu enne sündmuse toimumist. Majutusasutused ei soovi aga kuidagi nii kaua oma broneeringu kinnitusega oodata. Eriti suvekuudel, mis on Eestis pea ainuke võimalus rahateenimiseks. Siinjuures peab mõistma mõlemat poolt ning tuleb leida kompromiss. Pruutpaar peab umbkaudse ööbijate arvu kalkuleerima ning majutusele ettemaksu tasuma, et too oleks huvitatud eelbroneeringut hoidma.

Oma kogemuse põhjal võin öelda, et tihti unustatakse ära teenusepakkujad, kes samuti öömaja vajavad. Väiksema pulma puhul võib nende osakaal olla üsna võrdne külaliste omaga, seega ärge jätke seda viimasele hetkele. Samuti on mõistlik öelda ka cateringile teenusepakkujate täpne arv, et nad saaks juba eos arvestada ka nende toitlustusega. Keegi ei soovi näljast bändi oma pulma esinema.

Lilled ja valgus: pulmaklišee...

Elevant portselanipoes FOTO: Erakogu

See võib ju kõlada klišeena, kuid lilled on pulmas väga auväärsel kohal. Seepärast oleme väga õnnelikud, et Eesti tippflorist on meie pulma kaunistamas. Eelmisel laupäeval istusime Liisa ja Ahtiga ümarlauas ja arutasime, millisena me oma pulma visuaalset poolt näeme. Esimeste küsimuste puhul ei suutnud üldse suud avada, kuni äkki tabas meid äratundmine. Nägime ühte elementi, mis täpselt kirjeldas meie mõtteid, pärast seda hakkas kõik nagu lõngakera otsast hargnema.

Ja nii saigi paika visuaalne plaan FOTO: Erakogu

Siinkohal annan kõikidele pruutpaaridele nõu: usaldage oma sisetunnet, mõelge, mis teiega kokku käib. See on teie pulm, teie nägu... Nii püüame meiegi toimetada. Meil on unistus, mis tuleb meile iga päev lähemale. Sellel kohtumisel saime paika esialgse visuaalse plaani. Kodus ootavad mind ees elektritööd, kuna paljud elemendid meie pulmas nõuavad erilahendust. Loomulikult on võimalik kõike ka rentida või sisse osta, kuid hetkel otsustasin, et tuletan meelde oma isalt õpitud tarkused ja lasen kätel käia. See viib mind tagasi lapsepõlve, mil talveõhtutel isaga meisterdasime ja uusi asju leiutasime – valmisid telefonid, millega oli tore vestelda sauna ja toa vahel, hämarlambid, ning ükskord sai väikesest automakist suur muusikakeskus. Igatahes olen põnevil ja õnnelik, et pulm mind taas meisterdama motiveerib.

Peigmees ja make up

Kaks nädalat tagasi toimus meil Pulmakorraldaja meeskonnaga pildistamine. Selle toimingu käigus pandi ka mulle veidi puudrit näkku ja lakki juustesse. Peeglisse vaadates jäin tulemusega rahule ning mõistan, et ei pääse sellestka pulmapäeval.

Väike make up FOTO: Erakogu

Välimuse juurde tulles... Tuleb välja, et Johanna on oma kleidi juba välja valinud, käärid kangasse lähevad juunis, kuid kogu kontseptsioon on disaineriga kokku lepitud. Tõdemine, et minu tulevane kaasa on organiseerimisega juba nii kaugel, pani mind kibekähku tegutsema. Tean juba eos, et tahan kanda kolme osa: vest, pintsak, püksid. Vest annab nii palju juurde – see jutustab vaikides seda kandva mehe loo.

Kas selline pintsak? FOTO: Erakogu

Minu sõjaväekaaslane Erki peab ülikonnapoodi, seega seadsin sammud tema poole. Ta avas mulle maailma, mida enne näinud polnud – kas tõesti on olemas nii palju erinevaid kangaid! Mu pea läks ikka väga sassi kõigist neist erinevatest tegumoodidest ja variantidest: kas soovid ühe või hoopis kolme nööbiga pintsakut, mis värvi need tulevad, kas topelttasku, milline on taskuäär jne. Kõik see vajab süvenemist ja otsustamist. Nii et pruudid, te pole ainukesed, kellel tuleb keerulisi valikuid oma riietuse osas teha. Plaan on minna lähinädalatel taas Erki juurde, et lõplik otsus kinnitada. Tasub meeles pidada, et ülikonna tegemiseks kulub vähemalt kolm-neli nädalat.

Ümarlaud FOTO: Erakogu

Peale selle tahtsin veel öelda, et te liialt ei muretseks, kuidas meie külalised ja sh meie ise Hiiumaale jõuame. Hetkel on see teema ju vägagi aktuaalne – meri kahaneb ja laevad ei sõida. Ühesõnaga, endiselt olen ma hiidlane ning vajadusel aerutame üle mere.

Järgmisel korral…

