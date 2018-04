Kohviveski ei suuda ära imestada: sõbranna istub netis, mees tõmbab ringi, aga suhe töötab!

Esimese hooga ei saanud ma mitte mõmmigi aru. Mis asi on must? Ja kes kurat on Eestis nii loll, et läheb stripibaari pidutsema. John ükskord käis ülemuse sabas, ütles et nukramaid kohti annab välja mõelda, kus pole ei seksi, tantsu ega ka ilu. Parem juba loomaias kalu sööta.

«Iissand kui loll sa ka oled!» Sõbranna tõmbas kopsud õhku täis ja vaatas mulle otsa nagu kärnkonn kärbsele. Ja siis seletas puhisedes välja, kuidas keegi Khlõuii olla rase ja mees teda pettis. Ahah. Või et ookenatitagused kõmu- ja klatšikolumnid on meil ilma tegemas. Oma enda elu on liiga kerge, mis?

No ega tegelikult ju pole ja ma saan aru küll, miks mulle tundmatu teletähekese isikliku elu tragöödia sõbrannal silme eest virvendama võttis. Iga oma kolme lapse sünni ajal on tema kallis kaasake korraks tädiranda läinud. Tagasi on ka tulnud – kui lapsuke kenasti pooleaastane, sõbrannal raseduskilod maas ja järjekordselt kohale jõudnud tõdemus, et üksi on ikkagi kuradi raske. Ja sellest ka lepilik meel vahepealse gastrollikese suhtes.

Oleme tuhandeid kordi seda olukorda sõbrannaga diivaninurgas harutanud. Miks mees seda teeb? Kuidas nüüd edasi? Sõbrants kutti välja visata ei tihka. Noh, jah, raha toob ju kenasti sisse, aga ega ta eriti kena välja ei paista ja laste eest ei hoolitse üldse. Diivanikaunistus, kes isegi seda tööd väga teha ei taha.

Sõbranna väidab, et uuris mehelt otse, et kas ta ei arva, et taoline käitumine on lapseema suhtes väga ebaaus. Mees olla vastu kohmanud, et ei ole, hoopis loogiline on. Kõik ju räägivad, et seks on maailmas väga oluline. Tema läheb ja võtab seda seksi sel ajal, kui naine ei saa talle seda anda objektiivsetelt põhjustel – sünnitab ju – kuskilt mujalt. Ja siis tuleb tagasi. Pere terve. Mehe enda meelest aumeeste värk.

Lisaks ei pidada need silmarõõmukesed talle midagi täheldama. Need olla lihtsalt pruukimiseks, nagu käterätikud vannitoas. Ise nad muidugi seda ei teadvat – muidu ei antavat ju kätte. Aga kui ikkagi tunded tekivad? Mees hakanud selle küsimuse peale naerma ja ütles, et naine võiks tõesti vähem seriaale vaadata. Tundeid ei pidada olemas olema. Mis siis üldse on, küsis ehmunud naine. Kodu ja elamine on, vastas mees. Selline koht, kuhu on ropult aega, raha ja ühiseid lapsi investeeritud. Selle nimel tasub elada. Muu olla jamps.