Häbitu karjerist? Meghan Markle, Suurbritannia kuningakoja küpseim pruut

Lääge, eks ole? Seega pole vaja imestada, et narratiivi üritatakse vürtsitada – kõmupress maalib viimasel ajal Meghanist pildi on külmast kalkuleerijast, kes on elus edasi liikunud üle meeste (ja naiste) laipade ning kes on lapsest saati ihaldanud saada «Diana nr 2ks».

Meghan Markle FOTO: ANWAR HUSSEIN/SIPA/ANWAR HUSSEIN/SIPA

Omajagu furoori on külvanud ka kuninglik perekond ehk peigmees ise. Harryl oli ohmakust ühes intervjuus lausuda, et Meghan saab nüüd endale perekonna, keda tal kunagi pole olnud. Vastulöök oli silmapilkne – seda mitte ainult Meghani kireva suguseltsi poolt. Ka Londonis täheldati ehtinglasliku kuiva huumoriga, et Harry enda pere Windsor-Mountbattenid on jah see kõige õnnelikum, kus abiellutud on ju vaid armastusest, alati ollakse üksteisele toeks, keegi ei löö üleaisa ega aseta tööd kõigest, eriti aga isiklikust õnnest ettepoole. Meenutagem siinkohal kas või Harry ja Williami vanemate Charlesi ja Diana pilvitut suhet...

Võrdluseks – Harry vanema venna Williami ja Kate Middletoni abiellumisel seitse aastat tagasi tunti tõemeeli tunti kaasa Kate'ile, et abiellub nii düsfunktsionaalsesse seltskonda. Igatsorti kuninglikud kommentaatorid soovitasid noorpaaril hoida peigmehe hõimlastest võimalikult kaugele, kui tahavad ka pereõnne kogeda.

Pere, kes tal on alati olnud

Meghan Markle sündis 36 aastat tagasi, mis teeb temast ametlikult kõige eakama kuningliku pruudi. Tema iiri, inglise ja taani verd isa Thomas Markle on väga kaugelt suguluses kuningas Edward III-ga, kes suri 1377. aastal. Thomas ise oli aastaid auhinnatud mitmete nimekate teleseriaalide, nagu näiteks «Tuvikesed» operaator ja juhtiv valgustustehnik. USA Georgia osariigi kunagistest orjadest põlvnev ema Doria Ragland on töötanud nii jumestuskunstniku kui ka joogainstruktorina.

Pisike Meghan oli oma issi jaoks kõige tähtsam tegelane maailmas. Thomas murdis mehemoodi tööd teha ja Doria oli surutud valgete linnaossa nende väga heledanahalise beebiga. Noore naise hinge muserdas väljas liikudes pidev eeldamine, et ta on Meghani lapsehoidja, mitte ema. Ka oli nende majapidamisest sagedased külalised Thomase eelmistest abielust sündinud teismelisohtu lapsed. Kui Meghan sai kuueseks, sai tema vanemate abielu läbi. «Me kõik nägime vaeva, et Meghan ei peaks millestki puudust tundma,» väidab nüüd meediale tulevase hertsoginna vanem poolõde Yvonne, kes mõned aastad tagasi muutis oma nime Samanthaks. Ta on suisa väitnud, et nad «lämmatasid» (smothered) Meghanit armastusega. Samad õed-vennad kisklevad nüüd kõmumeedias, kas Meghan peaks nad pulma kutsuma. Vend arvab, et ei peaks, õde kuulutab kõigile, et pole miskipärast veel kutset kätte saanud.

Doria, Meghani ema noorena FOTO: MEGA/MEGA/Scanpix