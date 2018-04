Sõbranna nädalahoroskoop 14.–20. aprill

Jäär

21. märts – 19. aprill

Päikese ja Uraani ühendus kannustab sind millestki vanast lõplikult loobuma, et saaksid oma elus uuele ja huvitavale ruumi teha. Ehkki otsustava sammuga kaasneb ka suur pinge, tunned peagi tõelist vabanemist. Raske on neil Jääradel, kes ei leia endas piisavalt julgust, et muudatusi ette võtta.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Armusuhete arendamiseks pakub aeg soodsaid võimalusi. Kui praegu tekib uus suhe, võib see kujuneda pikaajaliseks, kirglikuks ja sügavalt usalduslikuks. Sinu suurimaks vaenlaseks on aga laiskus ja mugavus. Kipud minema kergema vastupanu teed, sa lihtsalt ei viitsi pingutada. Nii võid mõne võimaluse käest lasta.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Pead hästi hoolitsema oma füüsilise tervise, veel enam aga vaimse tasakaalu eest. Sa ei pruugi mõista, mis tingib praegusi meeleolukõikumisi ja ebakindlust. Võimalik, et sa ei saa öösiti hästi magada ja näed veidraid unenägusid. Mõtle, kas sul on ehk vanu võlgu, mida saaksid kohe ära klaarida.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tähelepanu vajavad nii töised kui ka kodused suhted. Võib-olla on inimeste ootused sulle kõrged ja samas ka vastuolulised. Arvesta sellega, et kõigile meele järele olla ei suuda sa nagunii. Hoia nende inimeste poole, kes on sulle eriti lähedased ja armsad. Muudatused tööl võivad midagi muuta ka eraelus.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ümberringi toimuvad muudatused toovad suure tõenäosusega sulle mingil moel kasu. Õpihimu kasvab, võid midagi väga põnevat teada saada. Reisile tasub praegu minna vaid juhul, kui oled hingelt äärmiselt seiklushimuline, sest isegi lühemad väljasõidud toovad kaasa üllatavaid olukordi.

Neitsi

23. august – 22. september

Küllap leiad nii mõnelegi sind ammu vaevanud küsimusele vastuse, kui lähed ajas tagasi. Kunagi toimunut mõtestades saad lahti harutatud ka oleviku umbsõlmed. Hoia oma rahaasjad kindla kontrolli all, suuremat sorti tehingute tegemist tasuks nüüd vältida. Ka ei maksaks laenu anda või ise võlgu võtta.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Nädal võib kujuneda keerukaks ja mõnes mõttes ka pöördeliseks. Suhted armsamaga kipuvad olema pingelised, välja võivad lüüa mingid vanad probleemid, mida olete alla surunud ja mille selgeks rääkimist vältinud. Asju klaarima hakata pole praegu hea mõte, pigem andke teineteisele rohkem vabadust.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sinu kõrvu jõuab igasugu infot, kindlasti ei tohiks kõike seda absoluutse tõena võtta. Ära analüüsi teiste inimeste suhteid, keskendu iseendale. Püüa olla kohusetundlik ja teha ära kõik asjad, mis juba mõnda aega oma järge ootamas – tähtaegade ületamine toob kaasa probleeme ja usaldamatust sinu vastu.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kas sa ikka oskad sõpruse ja armastuse vahel vahet teha? Nüüd võib ilmneda, et suhted inimeste vahel on märksa keerulisemad, kui sulle seni tundunud. Sõprussuhtest võib üleöö saada romantiline armumine. Samas on keeruline siluda suhteid inimestega, kellega oled kunagi väga lähedane olnud.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui kodustes suhetes mingeidki probleeme ilmneb, võta neid täie tõsidusega. Proovi hoiduda vaidlustest, need viivad tõenäoliselt suurema sõneluse või lausa tülini. Sinu ülesanne on säilitada rahu, olla mõistev ja toetav ka olukorras, kus lähedane inimene endast välja läheb.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Küllaltki raske on kaasinimestega suhelda. Võimalik, et pead nende eest saladuses hoidma, mida sa sügaval sisimas mõtled või tunned. Teised võivad teha üllatavaid käike, need üllatused ei pruugi aga sinu jaoks kõige meeldivamad olla. Hoidu oma tahtmist peale surumast.

Kalad

19. veebruar – 20. märts